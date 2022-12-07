انخفاض في الحرارة وأمطار من الخميس إلى الأحد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام الأربعة المقبلة (من الخميس إلى الأحد المقبلين)، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب تصاحبه كتلة هوائية باردة.

ونوّه إلى أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية خصوصاً يومي السبت والأحد على مناطق متفرقة خصوصاً الشرقية والشمالية والساحلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد على بعض المناطق وعلى فترات متباعدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية تنشط تدريجياً على البحر يوم الخميس وتكون قوية أحياناً يومي الجمعة والسبت وتكون معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب على اليابسة.