رئيس الدولة يغادر الدوحة

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الدوحة بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وداع سموه، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، بجانب عدد من سمو الشيوخ.

رئيس الدولة يصل إلى الدوحة

محمد بن زايد: نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان في الدوحة العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية