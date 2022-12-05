الولايات المتحدة الأميركية تهنئ الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51

هنأت الولايات المتحدة الأميركية الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، متمنية لها دوام التمتع بالسلام والازدهار.

وفي بيان أصدره وزير الخارجية الأميركي أنتوني ج. بلينكن، بهذه المناسبة، نقل خالص تمنيات حكومة بلاده لشعب دولة الإمارات بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51؛ وقال: شراكتنا قوية ممثلة بقواتنا التي خدمت سوياً للدفاع عن أمننا المشترك، وكذلك في عشرات الآلاف من الإماراتيين الذين درسوا في الجامعات الأميركية، وكبار رجال الأعمال من كل دولة الذين يعملون معاً لاغتنام الفرص الاقتصادية الاستثنائية والرائعة.

ونوّه البيان بالتعاون واسع النطاق بين حكومتي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وأثنى على توقيع دولة الإمارات الاتفاق الإبراهيمي للسلام، كما أثنى على دورها في منتدى النقب، وكذلك دورها في إطار عمل البلدين من خلال 2I2U مع الهند وإسرائيل لتقديم فوائد ملموسة للمنطقة وخارجها بما في ذلك تحقيق التطلعات نحو تكامل إقليمي أكبر في الشرق الأوسط وخارجه.

وعبّر بيان وزير الخارجية الأميركي عن الأمل في تحقيق سلام دائم وقدّر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق هذه الغاية.

كما هنأ وزير الخارجية الأميركي دولة الإمارات على نجاحها في استضافة "إكسبو 2020 دبي، على الرغم من طفرات COVID المختلفة.

وأكد الوزير بلينكن أن البلدين يواصلان تعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة تغير المناخ بما في ذلك من خلال الإطلاق التاريخي للشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية في مجال الطاقة النظيفة، وتعهد بأن تواصل الولايات المتحدة دعمها لجهود دولة الإمارات في مجال المناخ خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP28 العام المقبل.