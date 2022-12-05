"الاتحادية للموارد البشرية" و"دار البر" تطلقان حملة "شتاهم دافئ"

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، وبالتعاون مع جمعية دار البر، مبادرة "شتاهم دافئ" الخيرية الإنسانية، والتي تهدف لتوفير المستلزمات والحاجيات الشتوية لـ 60 أسرة فقيرة في جمهورية طاجيكستان.

وتفصيلاً أوضحت شمسه محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة أن الحملة تأتي من منطلق حرص الهيئة وجمعية دار البر على التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة في الجمهورية الطاجيكية، التي تشهد في كل فصل شتاء برداً قارساً وتساقطاً كثيفاً للثلوج، مبيناً أن الحملة تهدف لتأمين المستلزمات الشتوية الضرورية لــ 60 أسرة فقيرة بقيمة 20 ألف درهم.

وذكرت أن الهيئة أشهرت الحملة بهدف منح الفرصة لكافة أفراد المجتمع للمساهمة فيها، والتبرع لصالح الأسر الفقيرة، مشيراً إلى أن رابط التبرع للحملة متاح عبر حسابات الهيئة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.