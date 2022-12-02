محمد بن زايد: نحتفي بمسيرة شعب صنع التاريخ في منطقته والعالم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحكام الإمارات الاحتفال باليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت وأخواني حكام الإمارات الاحتفال بيومنا الوطني المجيد.. نحتفي بمسيرة شعب صنع التاريخ في منطقته والعالم.. بنى وطناً لا يعرف سوى النجاح، ويمضي إلى المستقبل بنهج ثابت، وطموح أعلى، وثقة أكبر بأن القادم أفضل لأجيالنا. حفظ الله الإمارات وأهلها".