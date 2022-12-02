استخراج 10 رخص تجارية لأصحاب الهمم في أبوظبي

كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن استخراج 10 رخص تجارية لأصحاب الهمم، ضمن مشروع السوق الافتراضي «متجري» للأسر المنتجة، فيما أفادت إحصاءات صادرة عن الدائرة بتسجيل 13 منتجاً من منتجات أصحاب الهمم بالعلامة التجارية «النحلة»، ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، وتوظيف 40 شخصاً من أصحاب الهمم في مجموعة الساحل الغربي المحدودة الوطنية، بالإضافة إلى توظيف خمس من الإعاقات الذهنية في مزارع إيليت أقرو.

وتفصيلاً، أعلنت الدائرة إتمام قاعدة بيانات أصحاب الهمم على مستوى الإمارة، والتي تضم سجلاً لكل البيانات والمعلومات التي تحتاجها مؤسسات الإمارة في تخطيطها للخدمات التي تقدمها لأصحاب الهمم، وإطلاق دليل تصنيف الإعاقات في أبوظبي بالتماشي مع التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات، وتعميمه على كل الجهات المعنية في الإمارة. وأشارت إلى أنها تعمل مع شركائها في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، على إنجاز التطبيق الذكي للكشف المبكر عن الأطفال المتأخرين نمائياً في المراحل العمرية المبكرة، والاستفادة من خدمة التشخيص والتقييم الإلكتروني للبدء في طلب التدخل المبكر، حيث تم تقييم 2153 حالة، وتحديد 1859 تأخر نمائي حتى عام 2022.

وذكرت الدائرة أنها استحدثت ورشة تصنيع أطراف اصطناعية، بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، يعمل فيها ثمانية من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، وأنتجت الورشة 3680 دعامة جرى توريدها للشركاء الاستراتيجيين.

ولفتت إلى أنه تمّ تحديد 19 مبادرة لتمكين وتنفيذ المنظومة المتكاملة للتدخل المبكر في مرحلة الطفولة «للأطفال ذوي الإعاقة أو الذين لديهم التأخر في النمو»، إلى جانب تنفيذ خمسة مشروعات تجريبية تشمل تطوير «دليل أبوظبي للتدخل المبكر» لمساعدة الوالدين ومقدمي الرعاية في العثور على المعلومات التي يحتاجونها في مجال التدخل المبكر، وبرنامجاً توعوياً للوالدين حول تنمية الطفولة المبكرة، ومراحل النمو والتأخّر النمائي، وبرنامج بناء قدرات مقدّمي الرعاية الصحية، وبرنامج الكشف المبكر والمسح النمائي، بالإضافة إلى برنامج التدريب على التدخل المبكر للأسر، ومقدمي الرعاية للأطفال من أصحاب الهمم.

وأكدت الدائرة عملها على إنشاء نظام رعاية متكامل لأصحاب الهمم وأسرهم، نتج عنه تصميم ملف خدمات أصحاب الهمم وأسرهم في مجالات الخدمات الصحية العلاجية التأهيلية، والخدمات التعليمية الدامجة، والخدمات الاجتماعية الداعمة للعيش الدامج، مع نماذج حلول تمويلية مستدامة لـ22 خدمة ذات أولوية في المجالات الثلاثة لدعم أصحاب الهمم وأسرهم للحصول على الخدمات بتكلفة معقولة.

وتضم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ستة محاور رئيسة. «همم»

أفادت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، بأن مبادرة «همم» للاستشارات الأسرية لأصحاب الهمم، قدّمت 9250 استشارة نفسية واجتماعية عن بُعد، لأسر أصحاب الهمم حتى يوليو 2022، فيما يستهدف مشروع الغرف الحسية لأصحاب الهمم توزيع ست غرف في المراكز التجارية والمناطق الحيوية في أبوظبي لأصحاب الهمم من الأسر التي لديها احتياجات حسّية، كما تم تركيب أربع غرف في المطار، وغرفتين في مراكز تجارية، وافتتاح حديقة في كورنيش أبوظبي مهيأة ومجهزة لأصحاب الهمم.

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حالة تأخر نمائي تم تشخيصها إلكترونياً.

«تنمية المجتمع» تحدد 19 مبادرة لتمكين المنظومة المتكاملة للتدخل المبكر في مرحلة الطفولة.