مكتوم بن محمد: ذكرى شهداء الوطن تبقى منارةً ترسّخ الولاء في قلوبنا للإمارات الغالية

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن ذكرى شهداء الوطن تبقى منارةً ترسّخ الولاء في قلوبنا للإمارات الغالية.



وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نستذكر اليوم التضحيات الجليلة التي بذلها شهداء الوطن في سبيل رفعته وعزته، وتبقى ذكراهم منارةً ترسّخ الولاء في قلوبنا للإمارات الغالية، ونبث تحية إجلالٍ لأمهات الشهداء وذويهم، الذين بذلوا الأغلى من أجل الوطن، رحم الله شهداءنا الأبرار، وبقيت الإمارات أسمى الغايات وأغلاها في قلوبنا».