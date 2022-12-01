حمدان بن محمد: شهداء الوطن خالدون في وجدان الوطن.. وقلوب قادته

نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، تضمن صوراً لشهداء الوطن على ألواح واحة الكرامة في أبوظبي، في مشهد يرمز إلى القوة والشجاعة لشهداء الإمارات وأبطالها.



وقال سموه في تغريدته: «شهداء الوطن.. خالدون في وجدان الوطن، وقلوب قادته».