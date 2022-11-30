محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نستذكر بفخر كوكبة من أشجع أبناء الوطن خالدون في قلوب شعب الإمارات

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه في يوم الشهيد نستذكر بفخر وعرفان ووفاء كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم، وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهاتهم، وفي قلوب شعب الإمارات باقون خالدون.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «في يوم الشهيد.. نستذكر بفخر وعرفان ووفاء.. كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم.. بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها، وخلدوا أسماءهم في أنصع صفحات مجدها.. جسدت تضحياتهم المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ.. رحم الله الشهداء، وبارك في أهلهم وذويهم، وحفظ بلدنا، وأدام عزّها ومنعتها».

فيما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها.. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء.. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء.. هم أحياءٌ عند ربهم يرزقون.. وفي قلوب شعب الإمارات باقون خالدون».

رئيس الدولة:

• «تضحيات شهداء الوطن جسّدت المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ.. رحم الله الشهداء، وبارك في أهلهم وذويهم».

نائب رئيس الدولة:

• «دولة الإمارات تصمت اليوم إجلالاً لشهدائها.. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء».