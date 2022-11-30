«زايد للإسكان» يعتمد 495 قرار مساعدة بـ 392 مليون درهم

اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدفعة السادسة من قرارات المساعدات السكنية لشهر ديسمبر الجاري، بإجمالي 495 قراراً تمويلياً سكنياً جديداً، بقيمة 392.1 مليون درهم، منها 457 قراراً بقيمة 361.7 مليون درهم، و38 مسكناً حكومياً بقيمة 30.4 مليون درهم، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ51 للدولة، وفي إطار استكمال السياسة الإسكانية الجديدة ضمن برنامج زايد للإسكان، والبرنامج التمويلي الجديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم، تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة، الذي اعتمده مجلس الوزراء في مايو الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه بإعلان الدفعة السادسة من برنامج التمويل السكني الجديد، وصل مجموع ما تم إصداره منذ مايو الماضي إلى 2983 قرار مساعدة سكنية، بقيمة نحو 2.374 مليار درهم، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99%، فيما بلغ عدد قرارات المسكن الحكومي خلال العام الجاري 565 قراراً، بقيمة 452 مليون درهم، لافتة إلى أن إجمالي ما تم إصداره خلال العام الجاري بلغ 3571 قراراً، بقيمة 2.842 مليار درهم.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أن اعتماد الدفعة السادسة يأتي انطلاقاً من حرص قيادة الدولة على ضمان الاستقرار السكني، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، لدعم دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع، وأن ملف الإسكان يمثل أولوية قصوى للقيادة، ومحوراً رئيساً للاستراتيجية الوطنية، ومستهدفاً للـ50.

وثمّن اهتمام القيادة بتوفير الحياة الكريمة والرخاء للمواطنين، موضحاً أن المواطن يحتل صدارة اهتمام القيادة بتوفير الحياة الكريمة والسكن المناسب والاستقرار الأسري والرخاء والسعادة للمواطنين الذين يقعون في قلب استراتيجيات وأولويات الحكومة الاتحادية.

وأكد أن اعتماد الدفعة السادسة تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة، يدل على مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا الملف بالنسبة للقيادة والحكومة.من جانبه، قال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، إن إعلان الدفعة السادسة في هذه المناسبة العزيزة يجسّد حرص القيادة على توفير السعادة والاستقرار والرفاهية لشعب الإمارات، وسعي الحكومة الحثيث لتعزيز الاستقرار والتلاحم الأسري في المجتمع، من خلال توفير المسكن الملائم الذي يوفر الحياة الكريمة لأبناء وبنات الوطن.

وأضاف أن قطاع الإسكان شهد قفزات نوعية، وقرارات طموحة، أسهمت في إدخال البهجة والسعادة في قلوب الإماراتيين، تمثلت في حرص البرنامج على مواكبة توجهات القيادة في هذا الملف الحيوي، الذي يمثل أولوية ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة للـ50 عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071، وإن البرنامج تمكّن، بفضل العمل الدؤوب والخطط الواضحة والتصورات المتكاملة، من تحقيق مستهدفات السياسة الإسكانية الجديدة، التي تمثل محوراً رئيساً للـ50 عاماً المقبلة، ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة، ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية.

• «زايد للإسكان» أصدر 3571 قراراً خلال العام الجاري بقيمة 2.842 مليار درهم.