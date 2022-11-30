محمد بن زايد يبحث مع رشاد العليمي العلاقات الثنائية وتعزيز وحدة اليمن واستقراره

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واطلع منه على آخر المستجدات على الساحة اليمنية.

كما بحث الجانبان سبل دعم السلام في اليمن وتخفيف المعاناة عن شعبه وتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والبناء.

من جانبه، هنأ الدكتور رشاد العليمي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء، وعبر عن شكره لسموه لحسن الاستقبال، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن وشعبه على مختلف المستويات.