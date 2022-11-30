ميناء الفجيرة يحيي ذكرى يوم الشهيد

أحيا ميناء الفجيرة ذكرى يوم الشهيد بتنكيس العلم، والوقوف دقيقة الدعاء الصامت لأرواح شهداء الوطن أعقبتها مراسم رفع العلم مصحوبًا بالسلام الوطني وذلك، بحضور المسؤولين والموظفين والمتعاملين.

وقال كابتن موسى مراد إن يوم الشهيد مناسبة وطنية للفخر والاعتزاز بما قدمه شهداء الوطن والتي تعكس أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطننا الغالي.

وأضاف أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يُعبر عن التضامن والتلاحم لشعب دولة الإمارات مع قيادته الرشيدة اعتزازا وعرفانا بما قدمه شهداء الوطن من تضحيات وبطولات ووفاء للوطن والأمّة.

وتقدم بخالص التحية والتقدير لأسر الشهدء الأبرار، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها.