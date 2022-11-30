مؤسسة دبي للإعلام تحتفي بعيد الإتحاد 51

في إطار حرصها على مواكبة الفعاليات والأحداث الوطنية كافة التي تشهدها الدولة، شاركت مؤسسة دبي للإعلام بجميع قطاعاتها يوم الإثنين 28 نوفمبر الجاري، احتفالها بعيد الإتحاد 51 لهذا العام، حيث نظمت فعاليات داخل مبنى المؤسسة لجميع موظفيها، ويأتي ذلك ضمن تجديد الولاء للوطن ومبادئ الاتحاد وأصحاب السمو حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الذي يعمل على رفع راية التميز على الدوام، وفيه فخر بالماضي للوصول إلى المستقبل القائم على التجديد والتطور، في كلٍ من مجال عمله وتخصصه.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام محمد الملا " نحتفل اليوم بـ 51 عاما من الإنجازات والتقدم والتنمية والازدهار، مسيرة حافلة سارت بها بلادنا منذ الإعلان عن دولة الاتحاد في يوم الثاني من ديسمبر لسنة،1971 سيبقى دائماً، ويخلّد أبداً، ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، وميلاد دولتنا الحبيبة على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين- طيب الله ثراهم، الذين أرسوا قواعد هذه الدولة وانطلقوا بها نحو بناء الوطن والإنسان".

وأضاف،" بالإيمان الذي نستشعره تجاه الدور الوطني الذي ينبغي أن تنهض به المؤسسات والقطاعات المختلفة، وبالمواكبة المستمرة للإيقاع السريع الذي تتجه له رؤية الإمارات، نتقدم في مؤسسة دبي للإعلام بأطيب التهاني إلى حكومة الإمارات وشعبها والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، داعياً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدم والازدهار وكل عام وبلادنا بخير".

وشملت احتفالية مؤسسة دبي للإعلام فعاليات متنوعة مثل العروض الشعبية، والمسابقات التراثية، وورش الحرف والمشغولات اليدوية التراثية، إلى جانب مبادرة دعم الموظفين من أصحاب المشاريع التجارية وإشراكهم ضمن فعاليات المأكولات والحلويات الشعبية الإماراتية.

وثمنت دبي للإعلام جهود الجهات التي تعاونت معها في إنجاح فعاليات عيد الإتحاد 51، وتتقدم بالشكر لكل من روضة جميرا، وعيادة داماس، دبي دولفيناريوم، نادي الهوايات الفروسية، ريل سينما، شركة ورد، شركة بلاتينيوم اكسبريس، بروتين هاوس، دكتور جوس، منتجات زيت الزيتون، M.bee، Pofm، Uzum house.