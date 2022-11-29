حاكم أم القيوين: يوم الشهيد يعكس مشهد التلاحم والتعاضد بين كافة أفراد المجتمع

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن يوم الشهيد هو العنوان الأبرز الذي يعكس مشهد التلاحم والتعاضد بين كافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو النبراس الذي تقتدي به الأجيال لترسيخ وتعزيز الإنجازات الوطنية.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام: «رفع شهداء الوطن الهامات والرؤوس عالياً، وسطروا أعظم ملاحم البطولة، وقدموا أجمل الأمثلة في بذل أرواحهم ودمائهم فداء للعزة والكرامة وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره».

وأشار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، أن ذكرى شهداء الوطن ستظل خالدة في عقولنا وقلوبنا، نستلهم من تضحياتهم دروس العطاء وحب الوطن، موضحاً سموه أنه في هذا اليوم نعبر فيه جميعاً عن تقديرنا لمآثر شهدائنا الذين وهبوا حياتهم دفاعاً عن الوطن وحمايته.

وتابع سموه: «إننا في هذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً نقف وقفة تحية وإجلال لتضحيات شهدائنا الأبرار ونرفع أسمى آيات التقدير لأمهاتهم وأسرهم، وندعو الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وينصر جنودنا ويثبت أقدامهم، وأن يحمي وطننا الغالي من كل شر، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان». وقال سموه: «رحم الله شهداء الإمارات وأسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا».

سعود بن راشد المعلا:

• «في هذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً نقف وقفة تحية وإجلال لتضحيات شهدائنا الأبرار».