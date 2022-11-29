حمـدان بن محـمد: 50 مبـادرة ومشــروعاً ترتقي بحياة المواطن

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا، التي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث اطلع سموه من أعضاء اللجنة العليا على آخر مستجدات أعمال اللجنة ضمن مساراتها السبعة، بما يضمن ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.

وقال سموه خلال الاجتماع: «وجهنا فرق عمل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بالعمل على 50 مشروعاً ومبادرة معنية بالمتقاعدين والترابط المجتمعي، والخدمات الاجتماعية، والإسكان وجودة الحياة، ومنظومة الأوقاف المبتكرة، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية في دبي وفق منهجية شاملة»، مضيفاً سموه: «هدفنا تحسين حياة المواطنين، وهو بالنسبة لنا أولوية قصوى».

وتابع سموه: «كما وجهنا باستثمار الموارد والإمكانات لتوفير أفضل مستوى حياة للمواطنين من منطلق إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأجدى والأنفع، وأن المواطن هو الثروة الأغلى وهو محور التنمية وصانعها».

وأشار سموه إلى أن أولوية اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين توفير سبل الدعم كافة للمواطنين لتعزيز الاستقرار الأسري، الأمر الذي يتماشى مع المنظومة المتكاملة للرفاه الاجتماعي في دبي.

ودعا سموه الجهات الحكومية والخاصة إلى إيلاء القطاع الاجتماعي أهمية كبيرة، والمشاركة في المبادرات التي تصبّ في هذا الاتجاه، للمساهمة في عملية التنمية الشاملة وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين كل من: القائد العام لشرطة دبي المفوض العام لمسار خدمات المواطنين، الفريق عبدالله خليفة المري، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي المفوض العام لمسار الأمن والعدل، الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع، أحمد عبدالكريم جلفار، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، علي المطوع.

وتسعى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين إلى توفير كل سبل الدعم للمواطنين، بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية، عبر استراتيجية عمل محددة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف على النحو الأمثل، وتتابع اللجنة ملف الخدمات الاجتماعية مع الجهات المعنية، وضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات.

حمدان بن محمد:

«هدفنا تحسين حياة المواطنين وهو أولوية قصوى.. وخدماتنا الاجتماعية والإسكانية والتنموية تترجم رؤية محمد بن راشد الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية في دبي وفق منهجية شاملة».

«وجهنا اللجنة باستثمار الموارد والإمكانات لتوفير أفضل مستوى حياة للمواطنين من منطلق إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأجدى والأنفع، وأن المواطن هو الثروة الأغلى وهو محور التنمية وصانعها».