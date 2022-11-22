محمد بن راشد يعلن إطلاق «نحن الإمارات 2031»

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، إطلاق «نحن الإمارات 2031» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تمثل الرؤية الحكومية للعقد القادم.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» اليوم:«أطلقنا اليوم وضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات "نحن الإمارات 2031" والتي تمثل رؤيتنا الحكومية للعقد القادم.. أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة في 2021 .. واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد، حفظه الله».