خفض المخالفات المرورية 50% في الفجيرة

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 29 نوفمبر 2022م ولمدة 60 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 26 نوفمبر 2022م و لا يشمل التخفيض المخالفات المشددة.

و أكد القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن القرار جاء حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للدولة. وقال الكعبي: إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

و دعا مدير إدارة المرور والدوريات العقيد صالح محمد الظنحاني أفراد المجتمع إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.