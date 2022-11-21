خفض المخالفات المرورية 50% في الفجيرة

المصدر:
  • سمية الحمادي - الفجيرة
التاريخ:

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 29 نوفمبر 2022م ولمدة 60 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 26 نوفمبر  2022م و لا يشمل التخفيض المخالفات المشددة.

و أكد  القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن القرار جاء حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50  للدولة. وقال الكعبي: إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

و دعا مدير إدارة المرور والدوريات العقيد صالح محمد الظنحاني أفراد المجتمع  إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.

 

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