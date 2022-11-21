 "الوطني للبحث والانقاذ" و"بيانات" يطلقان مشروع نظام اختبار جهاز إرسال نداءات الاستغاثة "ELT"

أعلن كل من المركز الوطني للبحث والانقاذ والهيئة العامة للطيران المدني وشركة بيانات الرائدة في الهندسة المساحية والأنظمة الجيومكانية وأنظمة الذكاء الاصطناعي عن إطلاق مشروع نظام اختبار جهاز إرسال نداءات الاستغاثة(ELT) ، وهي مبادرة تقنية ذكية رائدة لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سلامة الطيران في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكان يتم في السابق إزالة جهاز (ELT) من الطائرات و نقلة الى ورشة الصيانة للقيام بعملية الاختبار في بيئة مغلقة ومن خلال أجهزة اختبارات خاصة يتم من خلالها اختبار الدائرة الكهربائية في الجهاز وإرسال التقارير إلى الجهات المعنية بطريقة يدوية وتستغرق عملية الاختبار الاجمالية من يوم إلى (3) أيام للجهاز مما يؤدي إلى فترة توقف الطائرة عن الطيران حتى يتم اختباره.

وتُجرى العملية الجديدة وهي الأولى من نوعها في مجال سلامة الطيران العالمية من خلال ضغطة زر واحدة حيث تختصر المدة الزمنية الإجمالية إلى أقل من (5) دقائق حيث لا يتم إزالة جهاز (ELT) أبدًا من حالته التشغيلية عند استلام البيانات المطلوبة منه وبذلك لا يتطلب الأمر إلى إيقاف عمليات الطيران. وتبدأ عملية الاختبار بدءا من جهاز (ELT) إلى هوائي الإرسال في الطائرة إلى الأقمار الصناعية وانتهاءً بالمستقبلات الأرضية في المركز الوطني للبحث والإنقاذ، حيث يتم اختبار منظومة نداءات الاستغاثة بشكل كامل.

وقال المدير العام للمركز الوطني للبحث والانقاذ الدكتور ستيفن توماجان بأن هذه المبادرة التقنية الذكية تعكس تعاون وتنسيق الجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تقديم أفضل الخدمات في قطاع سلامة الطيران. كما أكد على أن هذه الخدمة ستشكل نقلة نوعية في هذا المجال حيث أنها ستوفر الكثير من الوقت مقارنة بالسابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيانات المهندس حسن أحمد الحوسني بأن هذه المبادرة بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ تمثل الاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تطوير قطاع سلامة الطيران وتحسن الإنتاجية.

وتتم حوكمة عملية استقبال إشارات الاختبار من خلال السحابة الإلكترونية لتوفير أعلى معايير الأمن السيبراني وتسهيل تمرير المعلومات إلى الجهات ذات الصلة. كما يوفر النظام خدمات إضافية لشركات الطيران يتم من خلالها جرد ومتابعة الأجهزة في أسطول الطائرات وتحديد تواريخ استحقاق الاختبارات والبيانات الأساسية الخاصة بتسجيل الأجهزة، مما يساعد في تحسين أداء إدارة الأصول لدى شركات الطيران ويقلل من الأخطاء البشرية الناتجة بسبب استخدام العمل الورقي في الإجراء السابق حيث يتم من خلاله إرسال تقارير إلكترونية أوتوماتيكية إلى الجهات المعنية، و يساهم في رفع نسبة تسجيل أجهزة نداءات الاستغاثة في الدولة وفقا للمعاير الدولية.