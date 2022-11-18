الإمارات وعمان.. أخوة لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخاً

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ52 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى السلطان هيثم بن طارق.

ونشر سموهما تغريدتين بالمناسبة، على صفحتي سموهما في «تويتر»، أكدا فيهما وحدة الحال بين البلدين الشقيقين وقادتيهما وشعبيهما.

كما نوه سموهما بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين، معربين عن أملهما في دوام الرخاء والتقدم للسلطنة وقيادتها وشعبها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني.. داعياً الله عز وجل أن يحفظ السلطنة ويديم عزها ورخاءها وتقدمها.. الإمارات وعمان تاريخ مشترك وفرحة واحدة وأخوة لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخاً».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سلطنة عمان الشقيقة، قيادة وشعباً، قائلاً في تغريدته: «نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الثاني والخمسين. وأبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، مسيرة النهضة المباركة التي يقودها. أدام الله على أهل عمان الخير والمجد.. وأدام الله على شعبينا الإخوة والمحبة والتعاون».

وأرسل أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، أصحاب السمو حكام الإمارات، برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مهنئين باليوم الوطني الـ52 للسلطنة.