محمد بن راشد: نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الـ 52

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 المجيد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الثاني والخمسين. وأبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق حفظه الله مسيرة النهضة المباركة التي يقودها. أدام الله على أهل عمان الخير والمجد.. وأدام الله على شعبينا الإخوة والمحبة والتعاون .."