«الإمارات اليوم» تنشر خطة ومسارات «النقل العام» من وإلى مهرجان الشيخ زايد‎‎

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بمهرجان الشيخ زايد، والذي سيقام في منطقة الوثبة بأبوظبي خلال الفترة الممتدة من 18 نوفمبر 2022 إلى 18 مارس 2023.

وذكر المركز أنه انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحدث التراثي والترفيهي والثقافي، والذي يحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عرفاناً بدوره المحوري في الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، واستكمالاً لمسيرته الشاملة في بناء الإنسان على القيم الأصيلة، والحرص المتواصل على دعم الفعاليات الثقافية الوطنية، تم إعداد خطة شاملة، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، لتوفير خدمات نقل مميزة من حيث الراحة والأمان وسهولة الوصول إليها من أجل إيصال الزوار من وإلى مكان إقامة المهرجان في الوثبة.

ويخصص مركز النقل المتكامل 8 حافلات تنقل مجاناً زوار مهرجان الشيخ زايد من عدة مواقع موزعة على مختلف مناطق مدينة أبوظبي إلى موقع الحدث والعكس، من الاثنين وحتى الخميس، فضلاً عن 10 حافلات من الجمعة إلى الأحد. وسوف تنفذ الحافلات 30 رحلة يومياً من الاثنين إلى الخميس، تزيد إلى 36 رحلة يومياً من الجمعة إلى الأحد وفي أيام العطل الرسمية، وذلك بزمن تقاطر يتراوح بين 25 و30 دقيقة.

وأشار المركز إلى أن مسار الخدمة سيكون من محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي إلى الجمعية التعاونية - ربدان ومنها إلى موقف محكمة بني ياس لتصل إلى مكان المهرجان في الوثبة.

ووفقاً المركز تبدأ رحلات الذهاب في الأيام من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 3:00 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 10:00 مساءً وبتواتر زمني كل 30 دقيقة. أما رحلات العودة من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، ستبدأ من الساعة 4:30 مساءً، وتستمر حتى الساعة 11:30 مساءً، وبتواتر زمني كل 30 دقيقة.

ومن الجمعة إلى الأحد والعطل الرسمية، تبدأ رحلات الذهاب من الساعة 3:00 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 9:30 مساءً وبتواتر زمني كل 30 دقيقة، فيما تستغرق الرحلة ساعة ونصف. وبالنسبة لرحلات العودة من مهرجان الشيخ زايد، ستبدأ من الساعة 4:30 مساءً، وتستمر حتى الساعة 12 صباحاً، وبتواتر زمني كل 30 دقيقة.

وتستغرق الرحلة في كافة أيام الأسبوع من موقع المهرجان إلى محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي مروراً بمحطتي ربدان وبني ياس ساعة ونصف الساعة.

وذكر المركز أنه سيوفر كذلك عدداً من مركبات الأجرة عند موقع المهرجان لخدمة الزوار وتسهيل حركة تنقلهم. كما يمكن للمتعاملين حجز مركبة أجرة عبر الاتصال بـ 600535353 أو عبر تطبيق أجرة أبوظبي، ويمكن دفع تعرفة المركبة من خلال التطبيق بعد الانتهاء من الرحلة مباشرة بطريقة سهلة وآمنة ومريحة.

هذا ويتولى فريق إدارة الحركة المرورية في المركز مسؤولية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تنظيم الحركة المرورية للمهرجان وتقديم الدعم والمساندة في إدارة الحركة المرورية أثناء الفعاليات.

كما سيقوم فريق عمل خدمة مساندة الطريق بتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات الأعطال البسيطة للمركبات (مثل توفير الوقود، تغيير الإطارات، شحن بطارية) بالإضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، ورصد وإزالة المعوقات على الطرق لتجنب الحوادث المرورية.

الجدير بالذكر ان المهرجان يجذب مئات الآلاف من الزوار وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة والبهجة والمرح، ليُشكل ملتقى ثقافياً وترفيهياً وحضارياً وإنسانياً، كما يُوفر لزواره تجربة مميزة في العديد من الأحياء الشعبية من دول وحضارات عالمية، تعكس جوانب مختلفة من الثقافات حول العالم.