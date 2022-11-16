«نيابة دبي» تحقق إنجازاً عالمياً بابتكارات استثنائية

حققت النيابة العامة في دبي إنجازاً عالمياً بفوزها ببلاتينية منظمة الأفكار البريطانية للعام السادس على التوالي، محققة نسبة مطابقة 99% لمعايير الابتكار المعتمدة لدى المنظمة لعام 2022.

وقال النائب العام المساعد، المستشار يوسف حسن المطوع، «إن الحصول على بلاتينية الأفكار البريطانية إنجاز يعكس تبني النيابة العامة لمفاهيم وأدوات الابتكار، وقدراتها الكبيرة على ترجمة أفكارها إلى واقع ملموس وفق معايير عالمية»، مشيراً إلى أنها أول نيابة على مستوى العالم تطبّق المعايير الدولية المعتمدة بمنظمة الأفكار البريطانية.

وأضاف أن أبرز المبادرات الابتكارية للنيابة العامة «الملف الذكي للدعوى الجزائية» الذي يتم من خلاله متابعة مسار الدعوى الجزائية إلكترونياً بنسبة 100%، ما أسهم في تسريع إجراءات العمل وتقليل الفترة الزمنية للتقاضي، وكذلك مشروع التحقيق والتقاضي عن بعد بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي، ويعتمد على استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في إجراء التحقيقات والمحاكمات دون حضور الأطراف من الجهات الثلاث.

بالإضافة إلى خدمة الأرشفة الذاتية الإلكترونية وتبويب القضايا والملفات بطريقة نموذجية، تتيح تقليل التكاليف على حكومة دبي، ومبادرة الكفالة الذكية التي تدعم حقوق الإنسان وتحمي الحريات في المجتمع من خلال استبدال حجز جواز السفر أو الوثائق الرسمية الخاصة بأطراف القضية أو توقيف المشتبهين في السجن بنظام المنع من مغادرة الدولة عبر جميع منافذ الدولة باستخدام أنظمة إلكترونية ذكية بما يحقق مثول الأشخاص أمام الجهات القضائية مع تمتعهم بكامل حقوقهم وحرياتهم.

وأكد المطوع أن النيابة تسعى دائماً إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار وتطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال تشجيع وتحفيز الموظفين والمتعاملين على المبادرة والتطوير وطرح الأفكار الجديدة وتعزيز ثقافة الانفتاح والإيجابية، ومتابعة تنفيذ الأفكار والمشروعات المبتكرة، واعتماد تطبيق العديد منها، كما تسعى لبناء شبكة شراكات فاعلة لدعم عملية الأبداع والابتكار.

وقالت مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، شمسة المري «إن نظام الابتكار في النيابة العامة هو المحرك الرئيس لجميع المشروعات الابتكارية والتحسينية، إذ يتم من خلاله تجميع ودراسة جميع الأفكار وتحويلها إلى مشروعات مبتكرة لضمان التحسين المستمر لإجراءات العمل بالدائرة»، لافتة إلى استحداث محفظة الابتكار على مستوى النيابة العامة لتدعم عملية إدارة المشروعات الابتكارية كافة.

وأضافت أن منظومة الابتكار في النيابة العامة أسست وفق متطلبات دليل إطار الابتكار الحكومي المعد من المجلس التنفيذي الذي يضم العناصر الأساسية لتطوير بيئة الابتكار الحكومي بالإضافة إلى معايير المواصفـة العالميـة لإدارة نظام الابتكار 56002: لعام 2019 ومعايير منظمة الأفكار البريطانية.