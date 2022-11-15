«الموارد البشرية» تعلن وقف التعامل بـ «الدرهم الإلكتروني»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإيقاف التام للتعامل مع منظومة «الدرهم الإلكتروني» لتحصيل رسوم خدماتها، واستبدالها بمنظومة الدفع المباشر التي تعتمد على وسائل الدفع المعتمدة في دولة الإمارات.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تماشياً مع أنظمة وزارة المالية وفي إطار منظومة العمل الحكومي المشترك الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبكل سهولة.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتعاملين استرداد الأرصدة المتبقية في «الدرهم الإلكتروني» عبر البنوك المصدرة للبطاقات.

وأكدت الوزارة استبدال «الدرهم الإلكتروني» بمنظومة الدفع المباشر التي تشمل وسائل الدفع المعتمدة البديلة، مثل بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد».