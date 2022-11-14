3343 نقطة دفع بديلة.. «الموارد البشرية» تعلن الوقف التام للتعامل بـ«الدرهم الإلكتروني»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإيقاف التام للتعامل مع منظومة "الدرهم الإلكتروني" لتحصيل رسوم خدماتها، واستبدالها بمنظومة الدفع المباشر التي تعتمد على وسائل الدفع المعتمدة في دولة الإمارات.



وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي تماشياً مع أنظمة وزارة المالية وفي إطار منظومة العمل الحكومي المشترك الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبكل سهولة.



ونوّهت إلى أنه يمكن للمتعاملين استرداد الأرصدة المتبقية في "الدرهم الإلكتروني" عبر البنوك المصدرة للبطاقات.



ولفتت الوزارة إلى أنه تم استبدال "الدرهم الإلكتروني" بمنظومة الدفع المباشر التي تشمل وسائل الدفع المعتمدة البديلة مثل بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" إضافة لـ "غوغل باي" و "آبل باي"، منوهة إلى أنها توفر 3343 نقطة بيع وجهازاً مخصصاً لإتمام المدفوعات بإمكانك إتمام معاملاتك في 243 مركزاً لخدمات الأعمال في مختلف إمارات الدولة.