سرعة

شكا سائقون في إمارة عجمان تخفيض السرعة على الطريق الموازي لكورنيش عجمان، لتصبح 40 كلم في الساعة، الأمر الذي بات يتسبب في إرباك السائقين أثناء القيادة، وكذلك تعرضهم لمخالفات مرورية.

صحة

أثنى سكان منطقة المزهر على الخدمات الطبية التي يوفرها المركز الصحي التابع لهيئة الصحة في دبي، إذ يمكن للمريض الحصول على المكملات الغذائية والفيتامينات وبأسعار تندرج تحت غطاء التأمين الصحي.

إصلاحات

طالب أولياء أمور في عجمان بسرعة إنجاز عمليات الإصلاحات في شارع الشيخ عمار، نظراً لأنها تتسبب في إرباك حركة السير، وتأخير وصول الحافلات المدرسية في مواعيدها للمدارس القريبة من المنطقة، ما يتسبب في وصول طلاب بعد بدء الحصة الأولى في اليوم الدراسي.

عبوات

دعا قراء إلى ضرورة إلزام المطاعم باستخدام عبوات غير بلاستيكية للأطعمة الساخنة في عمليات التوصيل للمنازل، خصوصاً مع مخاطر تفاعل حرارة الأطعمة الساخنة مع خامات العبوات البلاستيكية، ما قد يشكل أضراراً صحية.

شاشات

استعدت مقاهٍ بمناطق مختلفة في عجمان لاستقبال فعالية كأس العالم عبر استبدال الشاشات الصغيرة بأخرى جديدة بقياسات كبيرة، إضافة لوضع ملصقات تتعلق بكأس العالم، وتثبيت مقاهٍ لملصقات شارات وأعلام منتخبات مشاركة في المونديال.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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