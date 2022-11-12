محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد نبشّركم بأن القادم أفضل

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «التقيت أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في استراحة المرموم في دبي. هذه اللقاءات تحمل تباشير الخير لشعبنا والرفعة لدولتنا، وكلنا اليوم نعمل ضمن فريق إماراتي واحد لتعزيز مسيرتنا التنموية وتحقيق تطلعات شعبنا. وبقيادة محمد بن زايد، نبشّر أبناء وبنات الإمارات أن القادم دائماً أفضل».

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد نبشّركم بأن القادم أفضلhttps://t.co/ZlKtiNYhlJ#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/GkqjmRAmUS — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2022