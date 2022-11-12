«بلدية دبي»: أسواق الإمارة خالية من المكمل الغذائي المسرطن

أكدت بلدية دبي أن أسواق الإمارة خالية من المكمل الصحي Weight Rapid Loss Capsule، الذي يحتوي على مواد محظورة قد تسبب الإصابة بالسرطان.

وكانت دائرة الصحة في أبوظبي حذرت أخيراً من استخدام المكمل (كبسولات يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف خسارة الوزن)، مشيرة إلى أنه يحتوي على مادة الفينول فيثالين التي أظهرت مخاطر مسرطنة محتملة.

وأكدت الدائرة في تعميم أن نتائج التحليل المخبرية للمكمل الغذائي أثبتت أنه يحتوي على مادة الفينول فيثالين المحظورة، غير معلن عنها، وتصنفها إدارة الغذاء والدواء الأميركية بـ«غير معترف بها عموماً على أنها آمنة وفعالة» بعد أن أشارت دراسات إلى أن الفينول فيثالين أظهر مخاطر مسرطنة محتملة، كما وجد أنه سام للجينات، حيث يمكن أن يسبب تلفاً أو حدوث طفرات في الحمض النووي.

وقالت البلدية إن المنتج غير متداول في الأسواق المحلية، ولم يتبين استيراده من المنافذ حسب قواعد البيانات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن المكملات الغذائية المصنعة محلياً أو المستوردة والمتداولة في الأسواق تخضع لنظام رقابي متكامل يبدأ من التفتيش عند جميع منافذ الإمارة، ويسمح باستيراد المنتجات الاستهلاكية وتداولها فقط بعد استيفائها للمواصفات المعتمدة، إضافة إلى برنامج التفتيش الدوري على المؤسسات المرخصة في الإمارة للتأكد والتحقق من التزامها وإدارة سحب العينات لضمان تداول منتجات استهلاكية آمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة.

وناشدت الجمهور التواصل معها في حال الرغبة في الاستفسار أو التأكد من الأخبار أو عند حدوث أي أضرار ناتجة عن استخدام أي من المنتجات الاستهلاكية بشكل عام.