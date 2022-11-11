دبي تحتضن أول مركز بالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لتعليم القيادة

تحتضن دبي أول مركز ذكي يعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لتعليم قيادة المركبات، يعمل بنظام الأتمتة للاختبارات بشكل كامل.



وأعلنت مجموعة "فيرست سيكيورتي"، الإماراتية على هامش لقاء صحافي أمس عن المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، تم البدء في الأعمال الإنشائية له، لافتة إلى أن المركز يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء عبر متابعة سلوكيات المتدربين على مدار 40 ساعة تدريب، فيما يطلق أعماله بشكل فعلي للمتعاملين خلال أكتوبر المقبل.



وقال الرئيس التنفيذي لمركز "فيرست للسواقة"، ياسر شرف، إن المركز الذي يتم تطويره وتصميمه وفق تقنيات عالمية ذكية حديثة، يأتي على مساحة 10.000 متر مربع"، لافتا إلى أن" المركز سيشتمل على قسم لتدريب الأطفال على الأنظمة المرورية السارية على الطرقات".



وأوضح رئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة فیرست سيكيورتي، اللواء شرف الدين شرف، أن المركز الجديد يهدف إلى دعم الهيئات المعنية عبر التقنيات الحديثة المستخدمة، وبما يعزز من تصنيف دبي من بين أكثر المدن أماناً في العالم في هذا القطاع".