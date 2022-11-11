رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بولندا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس أندجي دودا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.