"الأوقاف" توضح كيفية أداء صلاة الاستسقاء.. "فيديو"

نشرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطعاً توعوياً يوضح كيفية أداء صلاة الاستسقاء، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي ستقام اليوم بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة.

وقد وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مساء أمس، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة، وذلك بعد صلاة يوم الجمعة، تأسياً بهدي النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى، عزّ وجلّ، ليعمّ الغيث، وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.



للتعرف إلى كيفية أداء صلاة الاستستقاء اضغط الرابط.