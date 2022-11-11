«طرق دبي» تطلق 4 خطوط جديدة للحافلات العامة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق أربعة خطوط جديدة للحافلات العامة في دبي بدءاً من 18 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات، والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة، كما أنها ستجري تحسينات على سبعة خطوط أخرى.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة بأنه سيتم في 18 من نوفمبر الجاري إجراء تعديلات على سبعة خطوط أخرى، منها F10: تمديد المسار إلى حديقة سفاري دبي، وF20 تمديد المسار عبر محطة مترو الصفا جهة الشمال مروراً بشارع الوصل، وF30 تمديد المسار بمدينة دبي للاستوديوهات، وF32 تمديد المسار بمنطقة مدن، وF50 تمديد المسار في مجمع دبي للاستثمار للمرور على جريدة الخليج، وF53 تمديد المسار في مدينة دبي الصناعية وF55 تمديد المسار حتى ينتهي نهاية الخط عند محطة مترو إكسبو، ولن يخدم هذا الخط بعد التاريخ أعلاه محطة حافلات ابن بطوطة. وأكد حرصها على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، مثل المترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل.