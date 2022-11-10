شرطة عجمان: 50% تخفضياً على المخالفات المرورية حتى 6 يناير المقبل

أصدرت القيادة العامة لشرطة عجمان، قراراً بتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ابتداء من 21/11/2022 حتى 6/1/2023، وذلك بناءً على توجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وقال قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 11/11/2022، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد جميع المتعاملين وللتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقاطنين بالإمارة.

وأوضح أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار التخفيض هي مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أو الثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80كم في الساعة، ومخالفة إحداث تغييرات في المركبة بدون ترخيص، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع إلغاء الحجز فقط للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.

ودعا النعيمي جميع أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرور لضمان السلامة المرورية، مشيراً إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عليهم، وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، متمنيا السلامة للجميع.