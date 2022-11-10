تخفيض المخالفات البيئية في رأس الخيمة بنسبة 50%

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة لخفض قيمة المخالفات البيئية التي حررتها دوريات راقب البيئية بنسبة 50% لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم 16 نوفمبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الدائرة لنشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة، وضمن توجهاتها لرفع سعادة المتعاملين.

وقال مدير عام الدائرة، المهندس خالد فضل العلي، إن عدد المخالفات التي حررها مفتشو راقب هو 5734 مخالفة بيئية خلال الأشهر الـ11 الماضية.

وأضاف العلي أنه تم تحريرها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع وغيرها من الأماكن في الإمارة، مؤكداً أهمية تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها من أجل إمارة نظيفة ومستدامة.