تمديد ساعات عمل مترو دبي غدا ويوم 20 من الشهر الجاري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد عمل ساعات مترو دبي لتبدأ الساعة 3:30 صباحاً وذلك في كل من يوم غد الأحد 6 نوفمبر، ويوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجاري.

وأفادت الهيئة أن قرار تمديد ساعات عمل المترو يهدف الى تسهيل تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي من وإلى مواقع كل من سباقي "دبي رايد" و "تحدي دبي للجري".

وتعمل محطات مترو دبي عادة من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل ، وهي نفس أوقات العمل بالنسبة ليوم السبت ، فيما تعمل المحطات في أيام الجمعة من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة الواحدة فجر اليوم التالي بينما تعمل في أيام الأحد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويوجد ضمن محطات مترو دبي 5 محطات انتقالية هي محطة الاتحاد ومحطة برجمان للانتقال بين خطي المترو الحمر والأخضر، ومحطة جبل علي للانتقال بين خط المترو الأحمر وخط مسار اكسبو2020، بالإضافة الى كل من محطة شوبا العقارية ومحطة مركز دبي للسلع المتعددة للانتقال بين خط المترو وخط ترام دبي

ويمكن لركاب مترو دبي الاطلاع على معلومات محدثه عن موعد انطلاق القطار الأخير من أي محطة على أي من المسارات والاتجاهات التي يتحرك نحوها القطار وذلك على الموقع الإلكتروني، أو عبر كل من تطبيق هيئة الطرق والمواصلات وتطبيق سهيل الذكي.