«طرق دبي» تنقل استراحة الشاحنات من دوار الهباب إلى شارع حتا

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ الإجراءات الهندسية والفنية لنقل استراحة الشاحنات من دوار الهباب، إلى شارع دبي – حتا، لمواكبة مشروعات وخطط تطوير المنطقة.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، ميثاء بن عدي، الاهتمام بتوفير جميع المرافق والبنى التحتية التي تخدم حركة الشاحنات على طرق الإمارة، كون دبي محطة حيوية على طريق الحرير الجديد وتخدم بشكل مباشر القطاع اللوجستي، حيث تبلغ حركة الشحن الداخلية والخارجية في دبي نحو 2.8 مليون طن يومياً.

وقالت إن نقل استراحة الشاحنات جاء بناء على اقتراحات تلقتها الهيئة من سكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية بنقل الاستراحة إلى مكان آخر على الشارع نفسه حتى تكون على مسافة مناسبة من الدوار والمحال التجارية الموجودة بقربه، مؤكدة أن الاستراحة الجديدة تتسع لنحو 25 شاحنة، وتتوافر فيها أعلى مواصفات ومعايير السلامة المرورية.

وأوضحت بن عدي أن الهيئة تعاونت مع القطاع الخاص على توفير 16 استراحة للشاحنات تصل سعتها إلى نحو 600 شاحنة، موزعة على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات وشارع دبي العين الهباب، فيما زودت الهيئة أخيراً تلك الاستراحات بمرافق ومنشآت لخدمة سائقي الشاحنات اشتملت على مساجد وأماكن وضوء ومطاعم صغيرة، ودورات مياه.

إلى ذلك أصدرت الهيئة كتيباً توعوياً خاصاً بسائقي الشاحنات بلغات عدة (العربية والإنجليزية والأوردو والهندية)، ويتم توزيعه في الحملات المنتظمة التي يتم تنفيذها على مدار العام تحديداً في مناطق تواجد الشاحنات مثل الاستراحات ومنطقة جبل علي.

ويشتمل الكتيب على إرشادات خاصة بالقيادة الآمنة والمتطلبات التي يجب التأكد منها قبل القيادة مثل صلاحية الإطارات وفاعلية الكوابح، ووجود مطفأة حريق كما يشمل الكتيب معلومات أساسية حول أهمية الصيانة الدورية للشاحنات.