شرطة أبوظبي تسعد كبار المواطنين وأصحاب الهمم بـ «خدمة ماسية»

أطلق قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، مبادرة «الخدمة الماسية» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم لإسعاد هذه الفئات وتسهيل حصولها على الخدمات الشرطية في مقار منازلهم من تحقيق مفهوم تجربة متعامل سهلة وبلا جهد.

وأكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، أن تسهيل حصول كل شرائح المجتمع على الخدمات الشرطية يأتي ضمن القيم الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الداعمة لمبادئ «العدالة والمساواة» و«الريادة والابتكار» وتحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع كافة، وحرصاً على استباقية وجودة الخدمات وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المبادرة ستقدم خدمات استباقية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم دون الحاجة إلى تقديم طلبات مسبقة مثل خدمة تجديد سلاح ناري، وذلك بعد حصر جميع رخص السلاح المشرفة على الانتهاء والمدرجة ضمن قاعدة بيانات لتقديم الخدمة للفئة المستهدفة في الوقت المناسب، موضحة أن الخدمات التي تحتاج إلى طلب سيتم التقديم عبر قنوات تقديم الخدمة عبر منصة «تم» وموقع شرطة أبوظبي الإلكتروني والاتصال الهاتفي والتطبيق الذكي.

وتتيح المبادرة العديد من المزايا التي يستفيد منها كبار المواطنين وأصحاب الهمم وستكون لهم الأولوية والأسبقية في تقديم الخدمات.