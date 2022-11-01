محمد بن راشد يصل الجزائر للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ31

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، إلى العاصمة الجزائرية لترؤس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم وتُختتم يوم غدٍ الأربعاء.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن عبدالرحمن.

ويرافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد رسمي رفيع المستوى يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان، و سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية يوسف سيف سباع آل علي، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الجامعة العربية مريم خليفة الكعبي.