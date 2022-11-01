رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، ريشي سوناك. وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والتنموية. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجدد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، التهنئة لريشي سوناك، بتوليه رئاسة الوزراء، وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة، للبناء على العلاقات الثنائية الوطيدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، شكر ريشي سوناك، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، منوهاً بالعلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.