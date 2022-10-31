طفل من أصحاب الهمم يُعايش تجربة العمل الشرطي في دبي

دعمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي طفلاً من أصحاب الهمم، ليُعايش تجربة أداء مهمة ضابط شرطة لمدة يوم عمل، وذلك بعد تلقيها رسالة من والده يأمل فيها إسعاد طفله.

ووفرت شرطة دبي للطفل رعد طارق صلاح بدوي، الزي الرسمي لضابط الشرطة، واصطحبته في زيارة إلى مركز الشرطة الذكي «SPS»، وأتاحت له فرصة مشاهدة الكلاب البوليسية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني (K9)، إلى جانب تقديم هدية تذكارية له، بالتعاون مع شركة هامليز.

وأكد مدير إدارة التوعية الأمنية، بطي أحمد بن درويش الفلاسي، أن تحقيق أمنية الطفل، يأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل»، الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.