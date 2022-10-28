بلدية عجمان تحدد مواعيد حجز المواقف المدفوعة.. تعرف إلى التفاصيل

حددت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مواعيد حجز المواقف المدفوعة في الإمارة، موضحة أن أيام المواقف المدفوعة تبدأ من يوم السبت وحتى الخميس.

وتبدأ ساعات الفترة الصباحية لحجز المواقف من 8 صباحاً حتى 1 مساءً، بينما الفترة المسائية من 5 مساءً إلى 10 مساءً.

ويتم حجز الموقف عن طريق رسالة نصية قصيرة للفترات القصيرة فقط، من خلال رسالة نصية قصيرة إلى 5155، واستلام رسالة نصية قصيرة بتأكيد الحجز.

كما أتاحت الدائرة حجز موقف لفترات طويلة وقصيرة من خلال تسجيل الدخول في تطبيق MPDA، واختيار خدمة المواقف وتحديد نوع الموقف، وإضافة معلومات لوحة المركبة، واختيار الفترة بين نصف ساعة إلى 1 سنة، وتحديد طريقة الدفع إما بإضافة مبلغ في المحفظة الإلكترونية أو الدفع عن طريق بطاقة الائتمان.