"دفاع مدني الشارقة": ضبط شركات تورّد معدات وقاية من الحريق غير مطابقة للمواصفات

أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، أنها كشفت حملاتها التفتيشية على المباني والمنشآت في الإمارة من خلال إدارة الحماية المدنية والسلامة- قسم الحماية المدنية- والتي تهدف إلى التأكد من مطابقة معدات وأنظمة الحماية من الحريق للمواصفات الصادرة من الهيئة.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من شركات تداول معدات الوقاية من الحريق تقوم بتوريد وتركيب معدات وأنظمة غير مطابقة للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشركات.

وأكدت الهيئة على استمرار هذه الحملات التفتيشية للحد من التجاوزات الصادرة من شركات تداول معدات الوقاية من الحريق في الإمارة.