15500 ناخباً يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء شورى أطفال وشباب الشارقة

باشر خمسة عشر ألف وخمسمائة شاباً وطفلاً سجلوا في نظام الاقتراع والتصويت الإلكتروني للإدلاء بأصواتهم مع قيام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في فتح باب التصويت لدورة برلمانية جديدة تتواصل على مدى عامين لمجلس شورى أطفال الشارقة ومجلس شورى شباب الشارقة والتي يتنافس بها 300 مرشح ومرشحة.

وأتاحت المؤسسة فترة التصويت التي تغلق اليوم في السابع والعشرين لتمكين كافة الناخبين في المشاركة في هذا العرس الانتخابي والذي نجحت فيه إمارة الشارقة برؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة سموه رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تنشئة الأجيال ودعوة المجتمع للمشاركة والمساهمة في التصويت للمرشح الكفء وسط تفاؤل بأداء أعضاء وعضوات مجلسي الشورى في دورة الانعقاد البرلمانية (2022 – 2024) والتي ستُقام تحت شعار "ربع قرن من التميز في العمل البرلماني".

ويعكس حجم التصويت والمشاركة التجربة الانتخابية لإمارة الشارقة بشكل عام بعد أن شهدت إمارة الشارقة انتخاب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والذي يمثل برلمان الإمارة في مرحلتين سابقتين كانت في عام 2015 وعام 2019م لتأتي هذه التجربة مع مجلسي شورى الأطفال والشباب في ظل تكامل كافة مراحل العملية الانتخابية والتي نظمتها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بصورة متقنة لإتاحة الترشح وممارسة الحق في الترويج واستخدام أنظمة الدعاية الانتخابية المتاحة.

وفي هذا الإطار منحت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين كافة المرشحين لعضوية مجلسي شورى أطفال وشباب الشارقة في هذه الدورة البرلمانية وهي دورة انعقادها السابع عشر للأطفال في الفئة العمرية من 8 إلى 11 عاماً، والثامن للشباب في الأعمار من 13 إلى 16 عاماً، الفرصة في إطلاق حملتهم الانتخابية لتعريف أقرانهم وأفراد المجتمع كافة ببرامجهم الانتخابية والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.

جاء التصويت عبر الرابط http://vote.syp.ae بعد اعتماد القوائم النهائية للمرشحين والبالغ عددهم (300) مرشح ومرشحة من جميع مدارس التعليم الأساسي والثانوي بفئتيها الحكومية والخاصة للبنين والبنات في إمارة الشارقة والتي انطبقت عليهم شروط الترشح إضافة إلى منتسبي مؤسسات ربع قرن المستهدفين لعضوية المجلس من "أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة"، ومنتسبي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.