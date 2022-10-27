35 % خصماً عند السداد المبكر للمخالفات المرورية في أبوظبي

أفادت شرطة أبوظبي بأنها توفر مزايا للسداد المبكر للمخالفات المرورية، إذ تقدم خصماً بقيمة 35% عند سداد المخالفة خلال 60 يوماً، وخصماً بقيمة 25% عند الدفع بين 60 يوماً إلى سنة، كما يمكن تقسيط قيمة المخالفات المرورية من دون فوائد من خلال البنوك المعتمدة، وهي بنك أبوظبي الوطني، الإمارات الإسلامي، المشرق، أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي.

وبيّنت أن هناك أربع قنوات يمكن من خلالها دفع المخالفات، وهي الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، والتطبيقات الذكية (تم، وشرطة أبوظبي)، ومراكز خدمة إسعاد المتعاملين، إضافة إلى الدفع المباشر.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعية تحت شعار «بادر واستفد»، لحث الجمهور على الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية، وتجديد المركبات، ضمن مساعيها لإسعاد الجمهور، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لنيل رضا وثقة المجتمع.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن الحملة تهدف إلى تحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية.

وذكر أن الحملة تركز على التعريف بقنوات دفع المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي «تم»، والدفع المباشر عبر منصات خدمة وإسعاد المتعاملين، والدفع عبر تطبيقات البنوك والمصارف، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي.

وتبث الحملة فيديوهات توعية بمخاطر المخالفات المرورية، بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، وتوزيع كتيبات توعية على سائقي المركبات، وعقد محاضرات وورش عمل توعية، إلى جانب المجالس المجتمعية.