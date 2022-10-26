اليوم موعدها.. احتفالية التلاحم والقلب الواحد

تنطلق اليوم الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا دولة الإمارات ومصر للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الثنائية، تحت عنوان «الإمارات ومصر قلب واحد» في القاهرة، اليوم، لتضيء على بعض جوانب هذه العلاقات التي أكملت يوبيلها الذهبي، وسر متانتها ووصولها إلى ما هي عليه الآن من صلابة وتلاحم وتكامل يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتستند العلاقات الإماراتية - المصرية إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الخمسة الماضية، حتى بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها، منذ أن وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتعد الانطلاقة القوية التي شهدتها المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين أحد أهم أسرار النجاح الذي حققته هذه العلاقة على الصعد كافة، بفضل التوجيهات الحكيمة والجهود الدؤوبة والنية الصادقة للقيادات المتعاقبة في كلا البلدين، لتغدو العلاقات الإماراتية - المصرية نموذجاً يحتذى على الصعيدين العربي والعالمي.

وستتواصل فعاليات الاحتفالية لثلاثة أيام لتناقش ماضي وحاضر ومستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين، بمشاركة وزراء ورجال أعمال ومثقفين وإعلاميين. وستتنوع الحوارات والنقاشات والجلسات خلال الاحتفالية التي تناقش مسيرة التعاون بين دولة الإمارات ومصر على مدار خمسة عقود، والتي شملت مختلف الميادين، وقدمت نموذجاً فريداً في تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين قيادات البلدين وعلى المستوى الشعبي.