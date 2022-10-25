عروض

اقترح قراء إتاحة عروض ترويجية متكاملة تشجع على السياحة الداخلية، خلال موسم الشتاء، تتضمن الأنشطة الترفيهية الخارجية وخدمات الطعام والإقامة الفندقية، خصوصاً التي تناسب العائلات الكبيرة.

تحذير

قال متعامل مع بنك إسلامي محلي، إنه اقترض من بنكه قروضاً عدة طيلة 20 عاماً، ولم يحدث أن تأخر في أي يوم عن القسط الشهري، ومع ذلك فإنه يتلقى كل شهر وقبل موعد القسط بأيام، رسالة تحذيرية بضرورة توفير مبلغ القسط تحاشياً لغرامة التأخير، الأمر الذي اعتبره مزعجاً وغير مبرر.

مكالمات

أبدى قراء استياءهم من المكالمات الإعلانية الهاتفية، خصوصاً من قبل بعض البنوك وشركات الوساطة المالية والسمسرة، مؤكدين أنها تسبب لهم إزعاجاً شديداً، خصوصاً أن الموظفين التابعين لهذه الجهات يتصلون في أوقات مختلفة من اليوم رغم إخبارهم بعدم الرغبة في ما يعرضونه. وطالبوا باتخاذ إجراءات للحد من هذه المكالمات.

تشييد

تساءل قراء عمّا إذا كانت هناك إجراءات تحظر العمل في مواقع التشييد خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر، لافتين إلى أن مستويات الضجيج، التي تصدر من هذه المواقع التي تتوسط المباني السكنية، كبيرة وتحرمهم النوم والاسترخاء.

رسوم

طالب قراء شركات إدارة العقارات وملاك المباني السكنية بعدم فرض غرامات على الدفعات المتأخرة، وإعادة جدولتها دون رسوم لمدة شهرين على الأقل، لافتين إلى أن هذه التسهيلات تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم بما يحقق مصلحة الطرفين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com