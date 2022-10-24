مغردون يشيدون بشعار "مصر والإمارات".. "هويتان ثقافيتان اندمجتا بهرم وخطوط سبعة"

أشاد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشعار الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية - المصرية، متمثلاً بـ "الهرم" وهو أحد أهم روافد الحضارة المصرية، مع شعار "الخطوط السبعة"، الذي يمثل خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجد المغردون بهذا الشعار تأكيدا على تناغم العلاقات الإماراتية المصرية، ورساختها منذ 50 عاما وحتى الآن، والتي خلقت مشاعرا من المحبة والأخوة بين شعبي البلدين، وفتحت المجال أمام التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

وقال مغردون إن الشعار الذي جمع "الهرم" وهو أحد أهم روافد الحضارة المصرية، مع شعار "الخطوط السبعة"، الذي يمثل خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة، شكل مزيجا بين الهويتين الثقافيتين لكلا الدولتين، فقال أحدهم: "دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تحتفلان بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، بشعار يمثل مزيجا بين الهويتين والثقافتين".

وقال آخر: "بشعار يحمل "الهرم" و"الخطوط السبعة"، ويجسد حضارة دولتين عريقتين وثقافتين مختلفتين.. الإمارات ومصر تحتفيان بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين #مصر_والإمارات_قلب_واحد".

وأكد مغردون على أن المزج بين "هرم" مصر، وخطوط الإمارات السبع، بما يحملان من دلالات، يشير إلى تعزيز ترابط الأخوة والمحبة بين البلدين، فقالت إحدى المغردات: "مزيج هذين الرمزين بما يحملان من دلالات شامخة وراسخة في شعار الاحتفالية يؤكد الحرص على تعزيز أواصر الترابط والأخوة بين الدولتين".

من جانبهم شرح مغردون شعار الاحتفالية، مشيرين إلى أن الهرم أحد أهم روافد الحضارة المصرية، وشعار الخطوط السبعة يمثل خريطة دولة الإمارات، فقال أحدهم: "لماذا تم اختيارةهذا الشعار.. لأن "الهرم" هو أحد أهم روافد الحضارة المصرية، وشعار الخطوط السبعة يمثل خريطة دولة الإمارات حيث تبدو الخطوط التي تحمل ألوان علم الإمارات أقرب إلى أعمدة شاهقة في دلالة تشير إلى علو الهمة وتسارع التنمية".

وفي سياق متصل، تداول مغردون من كلا الدولتين الشعار، على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من وضعها كصورة شخصية، كنوع من المشاركة بالاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية - المصرية.

وكانت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، أعلنتا، في وقت سابق، عن الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تتضمن أجندة متنوعة من الفعاليات خلال الفترة ما بين 26 ولغاية 28 أكتوبر الجاري، تستضيفها القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.