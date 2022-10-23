وزير الخارجية الكويتي يتسلم رسالة خطية من عبدالله بن زايد.. نقلها سفير الدولة

تسلم وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، رسالة خطية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تتصل بعلاقات الأخوة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال إستقبال الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية