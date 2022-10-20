98% نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بمركز شرطة المدينة الشامل في عجمان

أشاد قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، بتميز الأداء في مركز شرطة المدينة الشامل، والذي أثمر بتحقيق المؤشرات الاستراتيجية، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات التي يقدمها المركز إلى 98% خلال عام 2022.

جاء ذلك خلال تفقده السنوي لمركز شرطة المدينة الشامل، يرافقه نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة العقيد سعيد خليفة الكتبي، وكان في استقبالهم رئيس المركز المقدم غيث خليفة الكعبي، حيث اطلع على آلية العمل في أفرع المركز، وأثنى على الجهود المبذولة بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات والتي رفعت نسبة التحول إلى 100% مما أدى إلى انخفاض نسبة حضور المتعاملين لمركز الخدمة بواقع 75%، وتحقيق انخفاض في زمن الخدمة بنسبة 43% عن العام الماضي ليصل زمن تقديم الخدمة إلى 2.54 دقيقة، وزمن انتظار بلغ 1.50 دقيقة، مشيداً باهتمام المركز بالخدمات الاستباقية والتي عززت رضا المتعاملين عن الخدمات الاستباقية لتصل إلى 98.3%..

كما اطلع على نتائج أهم المبادرات الأمنية التي نفذها المركز والتي ساهمت في خفض الجرائم المقلقة بنسبة 24%، كما انخفضت البلاغات الجنائية بنسبة 7%، وأثنى على جهود موظفي المركز في تطبيق المقترحات التي تعزز جودة العمل وترفع الرضا الوظيفي.

وفي نهاية الجولة التفقدية عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي اجتماعاً مع الضباط، وأشاد بالجهود المتميزة المبذولة في مركز شرطة المدينة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود ودعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترفع نسبة الشعور بالأمان في الإمارة، ورفع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة في المركز.