شرطة دبي تضيف 7 خصائص إلى تطبيقها الذكي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل محتويات وخصائص النسخة الجديدة من تطبيقها الذكي، موضحة خلال مؤتمر صحافي أن النسخة الجديدة أُضيف إليها سبع خاصيات ستسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتُسهل حصوله على الخدمات بطريقة ذكية، وبكل سهولة ويسر، ودون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة أو مراكز إسعاد المتعاملين.

وأفاد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، بأن النسخة الجديدة من التطبيق تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بالعمل الدائم على تحسين تجربة المتعامل في الحصول على أفضل وأجود الخدمات بسهولة ويسر استناداً إلى أحدث المعايير العالمية في تصميم ولغات البرمجيات المعتمدة في تطوير التطبيقات الذكية.

وأوضح أن التطبيق يحتوي على باقة متميزة من الخدمات تشمل 70 خدمة طُوّرت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، بينها 28 خدمة رئيسة، و42 خدمة فرعية أو خدمة مُصنفة كذات قيمة مُضافة في مجال الخدمات المرورية والجنائية والتصاريح والشهادات، مبيناً أن النسخة الجديدة من التطبيق تخدم المتعاملين بسبع لغات: (العربية، الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية).