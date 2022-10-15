محمد بن راشد: فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية في صندوق النقد الدولي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. محمد جزء مهم من فريق عمل حكومة الإمارات، ووصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات وترسيخ لدورها الدولي في كافة المجالات».